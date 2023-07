Wat is er aan de hand in Frankrijk? Onze correspondent in Parijs legt massale rellen uit

17:30 Video

Sinds afgelopen dinsdag is het onrustig in Frankrijk. Een 17-jarige jongen werd neergeschoten door een politieagent, waarna mensen massaal de straat op zijn gegaan. Frankrijk-correspondent van De Telegraaf, Eveline Bijlsma, vertelt wat er nu precies is gebeurd.