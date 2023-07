Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Overvaller met enorm steekwapen slaat toe in supermarkt

12:00 Video

Een gemaskerde en gewapende man heeft een medewerkster van de Plus-supermarkt in Venray overvallen. Hij wachtte haar vermoedelijk rond 7.30 uur buiten op en dwong haar om samen het pand aan de Kruidenlaan binnen te gaan. Denk je hem te (her)kennen of weet je waar hij verblijft? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3025