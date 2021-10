'Heel erg dom wat Giel Beelen hier doet!'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? bespreek Privé-icoon wekelijks de hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week laat hij zijn licht schijnen over de rel rondom het opmerkelijke kruidenmiddel van Giel Beelen. En verder heeft Jan met verbazing gekeken naar een programma waarin presentator Ewout Genemans jonge meiden volgt die in Turkije hun billen laten vergroten.