‘Wiersma legt schuld bij grote boze buitenwereld’

Dennis Wiersma is minister af. Hij doet een stap terug na herhaaldelijke berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag. Begin juni betuigde hij spijt en beloofde hij beterschap op het VVD-congres, maar het mocht niet baten. Politiek commentator Wouter de Winther over het aftreden van Wiersma en diens mogelijke opvolger.