Speculatie over salaris VI-trio: ‘Ze verdienen het écht!’

03 mei Video

Waar SBS6 goud in handen heeft met de mannen van Vandaag Inside die dinsdagavond voor minimaal twee jaar bijtekenden bij SBS6, gaat het niet goed met de nieuwe talkshow Nadia op NPO1. Verslaggever Jordi Versteegden over de laatste ontwikkelingen in het talkshowlandschap.