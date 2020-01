Josef B. staat pal voor spookvader: ‘Hij is ons voorbeeld'

Klusjesman Josef B. gelooft niet dat spookvader Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold iets heeft misdaan, zegt verslaggever Silvan Schoonhoven. Of justitie iets aan Josef B. heeft in het proces dat dinsdag begint, is daarom onduidelijk.