Na nieuwe beschuldigingen: ‘Frustratie druipt er vanaf bij John de Mol’

Video

John de Mol is niet van plan om in te gaan op de uitnodiging van Tim Hofman voor een nieuw interview. Vandaag bracht de Talpa-baas via een woordvoerder een statement naar buiten waarin hij uitlegt waarom hij niet wil reageren op nieuwe, anonieme beschuldigingen aan zijn adres. Verslaggever Jordi Versteegden vertelt wat hem opviel aan dit statement.