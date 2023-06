‘Waarom doet Vladimir Poetin hier niets aan?!’

De oorlog lijkt te gaan kantelen nu Oekraïne officieel met het offensief is begonnen. Maar daar zien of horen we weinig van. Verder nieuws over de Nordstream 2-explosie en Wagner-baas Prigozjin heeft weer van zich laten horen. Bob Deen, Rusland-expert bij Instituut Clingendael, duidt de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.