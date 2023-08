Monsterklus: 4000 agenten plaatsen bendeleider over naar zwaar beveiligde gevangenis

Een beruchte bendeleider is in Ecuador door 4000 agenten overgeplaatst naar een zwaar beveiligde gevangenis. Maar liefst 4000 agenten waren betrokken bij de operatie. De overplaatsing is kort nadat presidentskandidaat Fernando Villavicencio donderdag werd vermoord.