Technologie in auto’s wordt steeds geavanceerder.

14 jun. Video

Rijbaanassistentie en allerlei snufjes waardoor jij tijdwinst ervaart tijdens je autorit. Samen met Peter Lammers nemen we een kijkje in onze nieuwe wereld als het gaat om technologie en rij assistentie. Dit is aflevering 2 van Our New World.Meer afleveringen zien? Klik hier.