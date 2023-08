Parkeergarage loopt volledig onder: 'Mijn auto is afgeschreven'

Een parkeergarage in Purmerend liep zondag volledig onder water door zware regenval. Zo'n veertig tot vijftig auto's die in de garage stonden, zouden niet meer te redden zijn. Mensen van die hun auto in de garage stond, reageren vol ongeloof.