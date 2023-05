Bizarre mijlpaal Rotterdam: 'Politie moet meer doen!'

15:48 Video

In de nacht van zondag op maandag vond er opnieuw een explosie plaats in Rotterdam. Deze keer ging een explosief af bij een coffeeshop. Het is al de vijftigste ontploffing bij woningen of bedrijfspanden in de stad, één meer dan in heel 2022. Rotterdammers leven in angst.