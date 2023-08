'Opvallend dat niemand DIT over Thijs Römer wist!'

07:00 Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week: hoe gaat het nu met Oh Oh Cherso-ster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie? Verder: Thijs Römer voorspelde eerder al op een opvallende manier zijn ondergang en hoe gaat het nu met de familie Bouvrie na de pijnlijke rechtszaak over de erfenis van Jan?