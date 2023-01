Tieners vast voor steekpartij: ‘Den Haag is echt een probleemgebied’

Video

Een eigenaar van een cafetaria in Den Haag werd vrijdag op straat neergestoken en overleed kort daarna. De politie pakte later twee meisjes en een jongen op. Volgens misdaadjournalist Mick van Wely past de schokkende gebeurtenis in een trend.