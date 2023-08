Beelden: dodemansrit in Belgische kermisattractie gefilmd

15 aug. Video

Het ongeval op de kermis in het Belgische Manage van afgelopen zondag is gefilmd. Tijdens een rit in de attractie Rock‘n’Roll ging onverwacht de veiligheidsbeugel open, waardoor zeven personen uit de attractie vielen en gewond raakten. Let op, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.