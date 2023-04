Bergkamp onder vuur na reactie op rapport grensoverschrijdend gedrag: ‘Wees gewoon eerlijk’

Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer haalt aan tafel bij Op1 uit naar Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij vindt dat Bergkamp zich duidelijker had kunnen uitspreken na het verschenen rapport over grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer.