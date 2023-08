Sarah van Soelen onthult: 'Mijn borsten stonden in brand!'

09:03 Video

Bridget Maasland, Monica Geuze, Fajah Lourens en Sarah van Soelen. Steeds meer bekende vrouwen kiezen ervoor om hun borstimplantaten te verwijderen of deze in te ruilen voor kleine exemplaren. Is het een trend of speelt er meer?