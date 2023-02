Zorgen om Wendy van Dijk: ‘Dit werkt niet!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over Wendy van Dijk, die de laatste tijd weinig kijkers weet te boeien. Jan geeft de presentatrice een gratis advies!