Hond ingezet op berucht NS-station

Video

Om wangedrag op de treinverbinding Eindhoven-Weert de kop in te drukken, heeft de NS op station Weert drastische maatregelen genomen. In 2021 steeg het aantal incidenten op deze lijn tot boven de 100. De beelden komen uit de Telegraaf-serie Spoorbewakers, waarin handhavers van de NS met de meest uiteenlopende incidenten op het station en in de trein moeten dealen. In de serie Spoorbewakers volgt een cameraploeg van De Telegraaf veiligheidsmedewerkers van de NS.