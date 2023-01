Alkmaar huivert na aanrandingen: ‘Voel me niet veilig meer’

Video

Een fietsende man randde twee vrouwen vlak voor kerst aan in Alkmaar. Al langere tijd zijn er meldingen van ongewenste betastingen, maar nooit werd er iemand voor opgepakt. Volgens de politie is het niet duidelijk of er een link is tussen deze en nieuwe incidenten. Toch maken vrouwen in de Noord-Hollandse stad zich zorgen.