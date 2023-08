’Grootste shitshow’ op Netflix: ‘Amber Heard was kansloos’

Het is op dit moment de best bekeken serie op Netflix: Depp v. Heard, over de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. Het proces werd uiteindelijk het grootste mediacircus van 2022. Maar wat voegt deze docureeks precies toe? Filmjournalist Rick de Graaff, die Heard ooit interviewde, geeft zijn ongezouten mening.