Hier kondigt Terror Theo vertrek aan in Big Brother-huis

Nieuws

Het eerste vrijwillige vertrek in Big Brother is een feit. Nadat Theo eerder deze week al een waarschuwing kreeg van de redactie voor zijn gedrag heeft hij nu zelf besloten om terug naar huis te gaan. Big Brother is iedere werkdag om 21:30 uur te zien op RTL5 en de hele dag door op Videoland.