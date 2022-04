Zo reageert Bilal Wahib op haters na Instagram-rel

Video

Bilal Wahib raakte vorig jaar in opspraak toen hij een 12-jarige jongen in een livestream uitlokte om zijn geslachtsdeel te laten zien. Inmiddels heeft de rechter de zaak geseponeerd. Het slachtoffer is het daar mee eens. Tijdens de repetities van zijn concert in de Gashouder in Amsterdam op 30 april vertelt de zanger hoe hij terugkijkt op de afgelopen tijd.