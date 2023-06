André Hazes doet opmerkelijke onthulling: ‘Tegen niemand zeggen!’

17:31 Video

Een uniek moment: André Hazes gaat binnenkort voor het eerst in zijn leven op zichzelf wonen. Verslaggever Jordi Versteegden spreekt de zanger over dit spannende avontuur en valt door de mand met zijn cadeau dat bedoeld was om André op weg te helpen om zelfstandig te worden.