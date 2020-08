Rare drempels internethit: ‘Fietsers niet meer veilig’

Video

Een video van nieuw aangelegde verkeersdrempels in Den Haag gaat viral. Automobilisten rijden er namelijk makkelijk omheen. En dat is tegen het zere been van omwonenden die de laatste tijd worden geteisterd door racende voertuigen. De drempels blijven tot het einde van het strandseizoen, daarna wordt de maatregel geëvalueerd.