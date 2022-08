Frank Dane reageert op chaos achter de schermen bij Radio 538

Video

In december vorig jaar moest radio-dj Frank Dane stoppen met zijn ochtendshow op Radio 538. Maandag keerde de radio-dj terug bij het station met zijn nieuwe middagshow. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de dj over zijn nieuwe avontuur en confronteert hem ook met het vertrek van enkele collega’s. Wat zegt dat over de sfeer achter de schermen?