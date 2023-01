Extreme acties moslims: 'De hel is de volgende halte'

Video

Er heerst onrust in de moslimgemeenschap in ons land. Strenggelovige Salafisten houden meer gematigde moslims scherp in de gaten en veroordelen publiekelijk hun ‘foute gedrag’. En dat kan weer grote gevolgen hebben, stelt verslaggever Silvan Schoonhoven.