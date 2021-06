Enorme feestgekte in volksbuurt: ‘Hier hebben we zo lang op gewacht’

Video

Er heerst de nodige onvrede en frictie in veel Volksbuurten waaronder het Utrechtse Sterrenwijk. Maar daar komt nu met het EK verandering in. Na jaren afwezigheid van Nederland op grote toernooien en het einde van de pandemie in zicht kan de voormalige Oranjewijk eindelijk weer eens helemaal los gaan. En hoe!