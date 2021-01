Deze nieuwe Aston Martin heeft alle Bond-gadgets!

Video

Is de DB5 de beroemdste Aston Martin ooit gebouwd? Ongetwijfeld en dat is absoluut te danken aan James Bond, de Britse agent uit de gelijknamige filmreeks. En zie hier een kopie van de filmauto, die de Aston Martin in een gelimiteerde serie uitbrengt. Jawel, inclusief draaiende nummerborden, een rookgordijn en wapens!