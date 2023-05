Transavia annuleert wéér vluchten: 'Dan heb je recht op extra compensatie'

17 mei Video

Transavia schrapt in juni opnieuw honderden vluchten en daardoor zitten nog eens duizenden mensen in onzekerheid over hun vakantie of vliegreis. Ook komende zomer gaan vluchten van de prijsvechter uitvallen. Verslaggever Yteke de Jong legt de vinger op de zere plek en heeft tips voor de consument.