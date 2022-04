‘Niet zo’n handige opmerking van Mallorca-verdachte’

Video

Sanil B., de hoofdverdachte in de Mallorca-zaak komt voorlopig vrij. Daarmee mogen alle mannen die verdacht worden van de dood van Carlo Heuvelman het proces onder voorwaarde in vrijheid afwachten. Verslaggever Marcel Vink volgt de zaak en vertelt hoe de verdachten erbij zaten tijdens de zitting woensdag in Lelystad.