'Nee we hebben geen relatie, daar is hij te oud voor'

Vrouw

Joepie, vanaf dinsdag 21 juli begint er weer een nieuw seizoen Hello Goodbye, het programma dat al sinds 2005 op Schiphol de meest ontroerende verhalen verzamelt. Gelukkig was dit seizoen al opgenomen voordat corona uitbrak zodat we weer een aantal weken kunnen meesnotteren. In dit voorstukje een meisje van 14 dat zeer zenuwachtig staat te wachten op een 21-jarige vriend uit Nieuw-Zeeland. Of ze verliefd is? Oordeel zelf!