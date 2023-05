Geld verdienen aan je energierekening? Dit moet je weten

14:21 Video

Geld verdienen via je energierekening. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, zeker met de energiecrisis van afgelopen winter in het achterhoofd. Maar dat is het niet. Er is soms namelijk sprake van een overschot aan elektriciteit. Verslaggever Willemijn van Benthem legt uit hoe dit zit en vertelt wat je moet doen om eraan te verdienen.