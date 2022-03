Imagodeskundige: ‘Einde nabij voor de drie zoenen’

Video

In de tijden dat het coronavirus stevig om zich heen greep was het heel normaal om elkaar geen hand te schudden en anderhalve meter afstand te houden. Maar hoe zit dat met de drie zoenen die we elkaar wel eens gaven tijdens een begroeting? Volgens etiquette- en imagodeskundige Anne-Marie van Leggelo is de kans groot dat we de drie zoenen achter ons gaan laten.