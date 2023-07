‘Hier lokt Oekraïne Russen in de val’

13:38 Video

Grote doorbraken lijken uit te blijven in Oekraïne, maar in Bachmoet hebben de Oekraïners hoog gelegen posities ingenomen. Het lijkt ogenschijnlijk niet spectaculair, maar de plaats lijkt opnieuw een belangrijke rol te gaan vervullen in de oorlog, ziet ook Bob Deen, Ruslanddeskundige bij Instituut Clingendael.