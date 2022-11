Groeiende armoede pijnlijk in beeld: 'geen geld voor warme maaltijd'

Video

Geen geld voor een warme maaltijd of moeten leven in een koud huis vanwege de stijgende energiekosten. Steeds meer bewoners uit het Noord-Hollandse Den Helder kloppen aan bij de dagopvang van het Leger Des Heils. Precieze cijfers van het aantal 'nieuwe bezoekers' kan vrijwilligster Sandra Mostert niet noemen, maar ze schat in dat het aantal bezoekers dat leeft in armoede in een maand tijd is verdubbeld.