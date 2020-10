’Door mijn dochter (8) ben ik eerlijke foto’s gaan plaatsen’

Video

Recent sierde Miljuschka Witzenhausen (35, gescheiden moeder van twee kinderen en tv-kok) in bikini de cover van VROUW Magazine. En ook zelf zet ze, met de #eerlijkefoto, onbewerkte foto’s van zichzelf online. Voor Videoland maakte de dertiger een vierluik over body positivity. De eerste aflevering van #eerlijkefoto is vanaf 1 oktober te zien op Videoland.