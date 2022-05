Vrouw Zelenski in zeldzaam interview: 'Ik zie hem amper'

Video

De first lady van Oekraïne, Olena Zelenska, gaf een zeldzaam interview samen met echtgenoot president Volodomir Zelenski. Het is slechts de tweede keer dat het koppel samen te zien is, sinds het begin van de oorlog. Zelenska verbleef voor haar eigen veiligheid op een geheime locatie.