André Rieu over miljoenenverlies: 'Heb één wapen!'

André Rieu nam deze week een moeilijke beslissing. Voor het tweede jaar op een rij gaan zijn kerstconcerten in Maastricht niet door. Verslaggever Jordi Versteegden zocht de muzikant op voor een eerlijk gesprek over een zwaar jaar. Gelukkig heeft hij ook goed nieuws: vrijdag verschijnt zijn album Happy Together.