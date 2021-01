Drugsjacht in haven: ‘Kregen kijkje in criminele wereld’

Er is afgelopen jaar voor 3,5 miljard euro aan drugs onderschept in de Rotterdamse haven. Officier van justitie Ernst Pols legt uit dat zogeheten Encrochats, dat zijn gehackte gesprekken tussen criminelen, in meerdere onderzoeken een rol spelen.