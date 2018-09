Dumoulin knokt door met oog op hoger doel

Wielrennen

Tom Dumoulin verloor tijdens de eerste dag van Tirreno-Adriatico direct veel tijd in de ploegentijdrit. De Nederlander hoopte donderdag met een dappere aanvalspoging een berg seconden terug te pakken, maar de Sunweb-kopman sprokkelde slechts een handjevol tellen. Toch blijft Dumoulin stug door knokken, want de echte afrekening volgt later dit jaar.