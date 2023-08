Na aanslag Rotterdams appartement: ‘Bewoners durven hier niet meer te wonen’

De bewoner van de woning in de Rembrandtstraat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag op werd gepleegd, en die wordt verdacht van een recente fatale steekpartij in Marokko, houdt zich al vele jaren intensief bezig met drugshandel. Verslaggever Marcel Vink legt uit wat er zich precies heeft afgespeeld.