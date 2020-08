Reistip: dit is de mooiste pas in het Oostenrijkse Karinthië

Video

Ga je dit jaar naar Oostenrijk op vakantie of ben je op doorreis naar Italië, Kroatie of Slovenië? Ruim dan tijd in voor de Nockalmstrasse in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië. Voor een kleine 20 euro levert hij ruim 30 kilometer aan stuurplezier met 52 haarspelden, talloze lange doordraaiers en bloedsnelle knikken. Rij met Peter Hilhorst mee in de Toyota Supra 2.0.