Corona in gevangenissen: 'Vlam kan in de pan slaan'

Gevangenismedewerkers en gevangenen zelf, richten zich tot misdaadverslaggever John van den Heuvel nu het coronavirus ook het leven in de Nederlandse gevangenissen overhoop gooit. In de ene gevangenis komt men nog samen in dezelfde ruimte, in de andere blijft men bijna de hele dag in de cel. Ook iedere vorm van bezoek is niet meer toegestaan.