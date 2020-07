Nicolette Kluijver over doodgereden kat: 'Groot verdriet'

Sterren

Nicolette Kluijver maakte maandag kennis met de beroemdste kat van Nederland: Abatutu, bekend uit de film De Wilde Stad. Vanaf oktober is hij te zien in de nieuwe film Poeslief. Nicolette spreekt zijn stem in. De RTL-presentatrice verloor begin deze maand nog haar eigen kat op een verdrietige manier.