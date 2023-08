Vakantiegangers opgelet! Zo gevaarlijk is een zwaar beladen auto

Wie denkt zijn auto extreem vol te kunnen laden op weg naar de vakantiebestemming of weer terug naar huis, kan flink bedrogen uitkomen. Een zwaar beladen auto is levensgevaarlijk wanneer je plotseling moet uitwijken, zo blijkt uit een test die De Telegraaf deed op een circuit. Iets gefilmd onderweg? Tip de redactie via verkeer@telegraaf.nl.