Na bizarre corona-uitspraak: Ferry niet welkom op GTST-set

Video

Ferry Doedens (Lucas uit GTST) liet dit weekend in de videoserie Keurantaine van Eddy Keur weten dat hij de corona maatregelen niet bepaald serieus neemt. Nadat de acteur in 2015 al een keer ontslagen werd uit Meerdijk vanwege een cocaïneverslaving is hij door deze bizarre uitspraken nu opnieuw niet welkom op de set, weet verslaggever Jordi Versteegden.