Ambulancemedewerker Annemiek treft bij dodelijk ongeluk eigen zoon

Video

Tijdens een nachtdienst wordt ambulancemedewerker Annemiek Valent opgeroepen om naar een dodelijk ongeval te gaan. Annemiek herkent al snel de auto die tegen een boom is gereden. In de auto blijkt haar 19-jarige zoon Gian te zitten. Over deze onwerkelijke gebeurtenis heeft Annemiek een boek geschreven: ‘En dan is het jouw kind dat alles overstijgt’. Pim Sedee spreekt in Praat Mee Annemiek over deze traumatische ervaring. Bekijk hier de video.