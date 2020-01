Geen berg te hoog voor Eva, Tina en Anne-Marie

Vrouw

Actrices Anne-Marie Jung, Eva van der Gucht en Tina de Bruin gaan in Afrika de Kilimanjaro beklimmen voor War Child. Op Schiphol hebben ze er duidelijk zin in: 'We zijn eindelijk door de douane, we houden jullie op de hoogte, lieve mensen!' En: 'Doneren mag!' Van het geld dat ze met hun actie ophalen, gaan ze zoveel mogelijk kinderen in oorlog helpen. En wij gaan de vlogs van deze toppers uiteraard volgen.