‘Zeer grote kans om haai tegen te komen langs Nederlandse kust'

11:44 Video

Vrijdag werd in Egypte een Rus tijdens het zwemmen aangevallen door een haai. De persoon in kwestie overleefde het niet. De haai is later opgejaagd en gedood. Jarco Havermans, marine bioloog van Ecomare, vertelt welke haaien er in de Noordzee zwemmen.